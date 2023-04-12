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В Физули обнаружены боеприпасы

В Физули обнаружены боеприпасы Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по выявлению боеприпасов и взрывчатых веществ на заброшенных военных позициях на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
12 апреля 2023 г. 09:26
В Физули обнаружены боеприпасы

Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по выявлению боеприпасов и взрывчатых веществ на заброшенных военных позициях на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района, были обнаружены и переданы по назначению 5 пулеметов, 5 автоматов, 1 гранатомет, 1 противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 1 снайперская винтовка, 1 ручная граната, 3 968 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке ФотоAmmunition found in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə silah-sursat aşkar edilib

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