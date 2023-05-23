В Физули обнаружен курган, где похоронен правитель с колесницей

В Физули проведены раскопки на трех курганах.

В Физули проведены раскопки на трех курганах.

Об этом Report сообщил генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Аббас Сеидов.

По его словам, указанные курганы расположены в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

"Это - широкая курганная степь, где имеются курганы правителей возрастом 3 тыс. лет. Они относятся к VIII-VII векам до нашей эры. Исследования выявили, что в одном из курганов захоронен правитель вместе колесницей. Обнаружены обломки колес от колесницы, оружия, останки лошадей. Большая часть обнаруженных там материалов хранится в нашем фонде, а часть временно передана Музею истории".