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В Физули обнаружен курган, где похоронен правитель с колесницей

В Физули обнаружен курган, где похоронен правитель с колесницей В Физули проведены раскопки на трех курганах.
Карабах
23 мая 2023 г. 15:47
В Физули обнаружен курган, где похоронен правитель с колесницей

В Физули проведены раскопки на трех курганах.

Об этом Report сообщил генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Аббас Сеидов.

По его словам, указанные курганы расположены в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

"Это - широкая курганная степь, где имеются курганы правителей возрастом 3 тыс. лет. Они относятся к VIII-VII векам до нашей эры. Исследования выявили, что в одном из курганов захоронен правитель вместе колесницей. Обнаружены обломки колес от колесницы, оружия, останки лошадей. Большая часть обнаруженных там материалов хранится в нашем фонде, а часть временно передана Музею истории".

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə arabası ilə birlikdə dəfn edilən hökmdarın basdırıldığı kurqan aşkarlanıb

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