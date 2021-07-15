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В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр

В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр Названы два самых популярных имени новорожденных, присвоенных детям в память об участниках Отечественной войны.
Карабах
15 июля 2021 г. 12:33
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр

Названы два самых популярных имени новорожденных, присвоенных детям в память об участниках Отечественной войны.

Как стало известно Report, в этом году 154 новорожденным присвоено имя Полад. Присвоение имени Полад детям резко возросло в 2020 и в первые 6 месяцев 2021 года. Имя Полад в стране популяризовалось в 2020 году.

В 2018 году именем Полад назвали 55 детей, в 2019 – 53 ребенка, а в прошлом году – 193 мальчиков.

Наряду с этим в этом году 33 новорожденных назвали Худаярами. В прошлом году этим именем назвали всего 3 детей. В 2018 году этим именем был назван всего один ребенок, а в 2019 году и вовсе не зарегистрировано это имя.

Полад Гашимов стал шехидом 14 июля 2020 года, в Худаяр Юсифзаде - 22 октября минувшего года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 154 uşağa Polad, 33 uşağa isə Xudayar adı verilib

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