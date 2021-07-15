В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр

Названы два самых популярных имени новорожденных, присвоенных детям в память об участниках Отечественной войны.

Названы два самых популярных имени новорожденных, присвоенных детям в память об участниках Отечественной войны.

Как стало известно Report, в этом году 154 новорожденным присвоено имя Полад. Присвоение имени Полад детям резко возросло в 2020 и в первые 6 месяцев 2021 года. Имя Полад в стране популяризовалось в 2020 году.

В 2018 году именем Полад назвали 55 детей, в 2019 – 53 ребенка, а в прошлом году – 193 мальчиков.

Наряду с этим в этом году 33 новорожденных назвали Худаярами. В прошлом году этим именем назвали всего 3 детей. В 2018 году этим именем был назван всего один ребенок, а в 2019 году и вовсе не зарегистрировано это имя.

Полад Гашимов стал шехидом 14 июля 2020 года, в Худаяр Юсифзаде - 22 октября минувшего года.