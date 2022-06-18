В Ереване поручили карабахским армянам считать себя угнетенными

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян решил ответить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян решил ответить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом заявил Report политолог Фуад Ахундов.

По его словам, для начала армянский министр пытался уверять, будто Армения всей душой за открытие коммуникаций.

"Здесь можно было бы вспомнить старую философскую загадку: "Три лягушки сидели на бревне. Одна из них решила прыгнуть. Сколько лягушек осталось на бревне?". Большинство отвечает: "Две". Но на самом деле на бревне по-прежнему сидят три лягушки. Одна только решила прыгать, но еще не прыгнула. И сколько продлится это "еще" — Бог весть. Вот и Армения до сих пор не удосужилась хотя бы предоставить географические координаты будущей автодороги через Западный Зангезур", - сказал политолог.

По его словам, это только часть проблемы, куда большего внимания заслуживает другое заявление господина Мирзояна. "Какие бы заявления не делались, нагорно-карабахский вопрос продолжает существовать. По крайней мере до тех пор, пока не будут закреплены вопросы безопасности армян Карабаха, а также адекватные гарантии защиты всех их прав, и вытекающий из всего вышеперечисленного статус Нагорного Карабаха", - заявил глава МИД Армении.

"Переведем с "армянского" политического языка. Сначала напомним предысторию. Все разговоры о "безопасности" и "правах" армян Карабаха, для обеспечения чего и нужен некий "статус" — не более чем дешевая попытка подвести хоть какую-то базу под территориальные притязания на азербайджанские земли, от которых в Ереване не отказались даже после проигранной войны. Потому как в список этих "прав" ненароком включается и "право на самоопределение вплоть до отделения", - сказал Ф. Ахундов и добавил, что все же на внешней арене об этом предпочитают лишний раз не упоминать. Собственно, считает он, отсюда и заверения на всех уровнях, будто бы конфликт еще не решен и не может быть решен, пока не удовлетворены все капризы и "хотелки" армянской стороны. " В этом ряду и попытки предписать всему миру считать, будто бы без отторжения Карабаха от Азербайджана невозможно гарантировать "права и безопасность" проживающих там армян.

"Это оставляет стойкое ощущение "дежавю". Точно так же вели себя армянские "властители дум" в 1988 году, на заре "карабахского движения". Тогда не только руководство Азербайджана, но и сотрудники союзного Совмина признавали: по социально-экономическим показателям бывшая НКАО опережала и Азербайджан, и Армению. Причем, добавим от себя, внутри НКАО армянские села жили куда лучше азербайджанских. Что в советской дотационной экономике имело объяснение: для них был создан режим наибольшего благоприятствования. В Азербайджане, и не только в НКАО, действовали школы на армянском языке, в центре Баку - действующая армянская церковь, издавались газеты на армянском, а в эфире республиканского телевидения была ежедневная программа на армянском языке", - отметил политолог.

"Но ереванские «властители дум» предписали бакинским и карабахским армянам считать себя «угнетенными», «ущемленными» и вообще многострадальными. Как в скверном анекдоте «Аршак, иди домой! — Мама, я замерз? — Нет, ты хочешь кушать!"- скзазал он.

Дальше он задает риторические вопросы : "Интересно, конечно, спросить теперь мнение карабахских армян: почувствовали ли они себя после ереванской «заботы» в большей безопасности? Стали ли жить лучше, богаче и сытнее? Особенно у тех, кто рванул подальше из «недосамоопределившегося» Карабаха? И чего местное немногочисленное население хочет теперь — рестарта «миацума» или чтобы их оставили в покое? Особенно те, кто сейчас жалуется, что приближенные Араика Арутюняна у них «отжали» какой-то жалкий «бизнес» или увели корову — азербайджанские власти у вас коров отнимали?, - спрашивал как-то армянский политолог."

"А еще нелишне поговорить с бакинскими армянами. Теми самыми, которые «благодаря» армянским националистам и их покровителям потеряли свою налаженную жизнь. Подавляющее большинство их в Армении не остались. А потом в частных беседах рассказывали: им тоже строго предписывалось жаловаться на «притеснения» и ни в коем случае не говорить, что живут они нормально. Дело доходило до вызовов «Скорой помощи». И все это делалось с понятной целью: чтобы у армянских националистов и тех, кто за ними стоял, были хоть какие-то аргументы в пользу отторжения Карабаха от Азербайджана. Тем более что — и в этом нет сомнений — Москва в лице Горбачева этим планам потворствовала", - сказал Ахундов.

Более того, точно так же развивались события и в Судетах накануне Второй Мировой войны. Где гитлеровские эмиссары тоже предписали местным немцам считать себя ну до ужаса «угнетенными» и «ущемленными», чтобы под этим соусом оторвать Судеты от Чехословакии. По его словам, дальнейшие события тоже известны: мюнхенский сговор, расчленение Чехословакии, которое должно было «умиротворить» Гитлера, но лишь разожгло его аппетиты, Вторая Мировая война, разгром Германии и — будем реалистами — жесткая депортация этих самых судетских немцев в Германию: с «тычками» прикладом в спину в прямом смысле слова, со свастиками, намалеванными на чемоданах, с унижением на каждом шагу и жестким пониманием: это прилетела «ответка» за 1938 год.

По словам Ф,Ахундова, в отличие от послевоенной Европы, Азербайджан после 44-дневной войны проявляет великодушие. Официальный Баку на самом высоком уровне не раз подтверждал, что гарантирует и безопасность, и права своих граждан армянской национальности. Более того, Азербайджан— многонациональное государство. Здесь преподавание в школах идет на нескольких языках— азербайджанском, русском, талышском, хыналыгском…Но ни у кого нет особого административного статуса — ни у еврейской Красной Слободы, крупнейшем в мире после Израиля районе компактного проживания евреев, ни у русской Ивановки, ни у села Хыналыг, ни у Астары и Ленкорани, где наиболее высок процент талышского населения…Как показывает практика, безопасность, гражданские права, включая языковые и культурные — все это прекрасно работает без статуса. Так с какой же стати именно армянам Карабаха должен быть предоставлен «особый статус»? Тем более через дорогу существует государство Армения.

"Более того, в мире нет ни одного правового документа, который мог бы предписать Азербайджану создавать на своей территории «автономии», «особые зоны» и т.д. Сейчас не 1923 год, когда Москва могла сначала поставить во главе Азербайджана своих марионеток, затем оторвать от Азербайджана Западный Зангезур, а потом искусственно вычленить нагорную часть Карабаха, всегда составлявшую единое целое с равнинной, и создать там армянскую автономию. И не 1988, когда та же Москва могла «спустить» в Азербайджан персонажей типа Везирова, готовых послушно исполнять волю Кремля и никоим образом не препятствовать армянскому сепаратизму в Карабахе, который тем же Кремлем всячески поощрялся. На дворе — 2022 год, на карте мира — сильный, самодостаточный и по-настоящему независимый Азербайджан, а во главе Азербайджана стоит такой лидер, как Ильхам Алиев, для которого высший приоритет — это интересы Азербайджана и воля азербайджанского народа", - заявил он и добавил -"В Армении этого не понимают? Или хотят одурачить весь мир?"

"Но если имеет место второй вариант, то смеем напомнить известное выражение Авраама Линкольна: «Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех». И о том, что произойдет, когда «гениальная задумка» лопнет окончательно, задуматься надо своевременно", - заключил политолог.