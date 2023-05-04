В Джебраильском районе заложен фундамент поселка Худаферин

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии закладки фундамента поселка Худаферин в Джебраильском районе.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии закладки фундамента поселка Худаферин в Джебраильском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о работе, которую предстоит выполнить в поселке.

Было отмечено, что поселок возводится недалеко от Худаферинского моста, который имеет историческое значение для азербайджанского народа, в 7 километрах от новой железнодорожной линии и автомобильной дороги. Общая спроектированная территория поселка составляет 25 гектаров. Согласно генеральному плану, здесь будет построено 149 домов. На первоначальном этапе планируется строительство 20 домов. Здесь будут возведены двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные индивидуальные дома. Приусадебный участок каждого дома составит 600 квадратных метров. В первую очередь в поселок будут переселены 77 жителей.

В поселке Худаферин также планируется построить школу, детский сад, административное здание, мечеть, рынок, многофункциональное здание (торговые предприятия, зона продажи строительных материалов, предприятия общественного питания и пр.), дом культуры, отель "Каравансарай" и общинный дом. Кроме того, на берегу реки Араз недалеко от Худаферинского моста предусмотрено разбить парк.

Глава государства посмотрел видеоролик о плане развития поселка.

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Худаферин.