Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Состоялась церемония вручения ключей от квартир очередным семьям, переселяющимся в город Джебраил.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

На этом этапе в город переселено 40 семей (200 человек).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них — бывшие вынужденные переселенцы, сотрудники, работающие над реализацией региональных проектов, а также представители местных отделений государственных учреждений. Возобновлена деятельность объектов здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

07:39

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report , на этом этапе в освобожденный от оккупации и восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей в составе 200 человек.

Все они временно размещались в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в столице и различных районах страны.

В результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев 30 лет спустя была создана возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться в родные края. Возвращающиеся сегодня жители Джебраила выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность отважной азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам, пожелали упокоения душам шехидов и терпения их семьям.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.