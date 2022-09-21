В Джалилабаде ветеран Отечественной войны получил должность

Произведено новое кадровое назначение по административно-территориальному округу села Гюнешли Джалилабадского района.
Как сообщает муганское бюро Report, соответствующим распоряжением главы Исполнительной власти Джалилабадского района Асланов Исмаил Юсиф оглу назначен на должность старшего консультанта/старшего бухгалтера представительства главы Исполнительной власти по административно-территориальному округу села Гюнешли.
Отметим, что И.Асланов является ветераном Отечественной войны, инвалидом третьей группы.