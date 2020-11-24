В Джалилабаде похоронен шехид

Шехид будет похоронен на кладбище села Алар

В Джалилабадском районе на кладбище села Алар предано земле тело шехида солдата Билала Новруз оглу Рзаева.

Об этом сообщает муганское бюро Report.

14.49

В Джалилабадском районе Азербайджана проходит церемония прощания с шехидом солдатом Билалом Новруз оглу Рзаевым.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии в родном селе солдата - Алар принимают участие глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов, представители общественности района, жители села и близкие.

Шехид будет похоронен на кладбище села Алар.

Отметим, что Б.Рзаев родился в 1997 году в селе Алар Джалилабадского района. 28 сентября добровольцем ушел на фронт.