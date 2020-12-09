В Джалилабаде похоронен шехид-прапорщик

В Джалилабадском районе похоронен шехид, прапорщик Гасанов Намиг Расим оглу (1991 г. р.)

В Джалилабадском районе похоронен шехид, прапорщик Гасанов Намиг Расим оглу (1991 г. р.).

Как сообщает муганского бюро Report, церемония прощания с шехидом состоялась в доме, где он родился.

Затем шехид был похоронен на городском кладбище Гейтепе Джалилабадского района, где он родился.

Трехцветный азербайджанский флаг, в который был завернут гроб шехида, был преподнесен его родственникам.

На похоронах присутствовали официальные лица района, местные жители и родственники шехида.

Да упокоит Аллах его душу!