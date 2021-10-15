В Джалилабаде почтили память шехида Отечественной войны

В Джалилабадском районе почтили память шехида Отечественной войны Акпера Гусейнли по случаю его дня рождения.

В Джалилабадском районе почтили память шехида Отечественной войны Акпера Гусейнли по случаю его дня рождения.

Как передает муганское бюро Report, церемония состоялась в отчем доме шехида в селе Алар.

В мероприятии приняли участие официальные лица района, близкие шехида и представители местной общественности.

Акпер Азер оглу Гусейнли родился 15 октября 2001 года в селе Алар.

15 октября 2019 года отправился на действительную военную службу. С первых дней Отечественной войны героически сражался на передовой, проявил мужество в боях за освобождение высоты Муров. Погиб в боях на Геранбой-Тертерском направлении.

Был похоронен на кладбище села Алар 17 декабря 2020 года.

За проявленный героизм награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Суговушана".