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В Джалилабаде открылся мемориальный комплекс памяти шехидов

В Джалилабаде открылся мемориальный комплекс памяти шехидов В селе Баджираван Джалилабадского района открылся мемориальный комплекс в память о шехидах первой и второй карабахских войн.
Карабах
29 октября 2021 г. 13:18
В Джалилабаде открылся мемориальный комплекс памяти шехидов

В селе Баджираван Джалилабадского района открылся мемориальный комплекс в память о шехидах первой и второй карабахских войн.

По сообщению Муганского бюро Report, мемориальный памятник воздвигнут в честь героев – Гафарова Рашида Алисафа оглу, Надирова Ниджата Гусейн оглу, Рзаева Эльшана Дадаш оглу, Аббасова Аяза Низами оглу, Исаева Тебриза Исабала оглу, Шарифова Мирнаги Гасым оглу и Гусейнова Фарида Фатали оглу, с честью выполнивших свой служебный долг и погибших в боях за обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти района, члены семей шехидов, местные жители и школьники. Выступившие на открытии комплекса рассказали о славном жизненном пути героев, являющимся примером для молодежи. Было подчеркнуто, что благодаря их отваге и непоколебимой воле Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева наши земли были освобождены от оккупации.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память героев, возвысившихся до вершины шехидства.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda şəhidlərin xatirə abidə kompleksinin açılışı olub

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