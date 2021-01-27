В джабраильском селе Гасанлы обезврежено 80 противотанковых мин

Территории, заминированные вооруженными силами Армении вдоль линии госграницы с Ираном, очищаются от мин

После сокрушительной победы в Отечественной войне под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность нашего государства, в том числе освобожденная от оккупации государственная граница с Исламской Республикой Иран. На этих территориях продолжаются мероприятия по восстановлению необходимой инфраструктуры пограничной охраны.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Территории, заминированные вооруженными силами Армении вдоль линии государственной границы с Исламской Республикой Иран, в настоящее время очищаются от мин инженерно-фортификационными подразделениями Государственной пограничной службы.

За последние дни близ села Гасанлы Джабраильского района саперами было обезврежено 80 противотанковых мин.