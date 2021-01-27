О нас
Report Georgia
Аудио новости

В джабраильском селе Гасанлы обезврежено 80 противотанковых мин

В джабраильском селе Гасанлы обезврежено 80 противотанковых мин Территории, заминированные вооруженными силами Армении вдоль линии госграницы с Ираном, очищаются от мин
Карабах
27 января 2021 г. 11:35
В джабраильском селе Гасанлы обезврежено 80 противотанковых мин

После сокрушительной победы в Отечественной войне под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность нашего государства, в том числе освобожденная от оккупации государственная граница с Исламской Республикой Иран. На этих территориях продолжаются мероприятия по восстановлению необходимой инфраструктуры пограничной охраны.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Территории, заминированные вооруженными силами Армении вдоль линии государственной границы с Исламской Республикой Иран, в настоящее время очищаются от мин инженерно-фортификационными подразделениями Государственной пограничной службы.

За последние дни близ села Гасанлы Джабраильского района саперами было обезврежено 80 противотанковых мин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 80 anti-tank mines neutralized in Jabrayil's Hasanli village
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılın Həsənli kəndində 80 ədəd tank əleyhinə mina zərərsizləşdirilib 

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
20 января 2021 г. 12:14
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
20 января 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi