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В Думе сочли политическим предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном

В Думе сочли политическим предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном Предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы носит политический характер. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы п
Карабах
29 июля 2021 г. 13:57
В Думе сочли политическим предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном

Предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы носит политический характер.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или ещё где-либо", - сказал Калашников.

Он считает, что сначала Пашинян мог бы обсудить соответствующие идеи на своем уровне. "Он же член ОДКБ, понимает позиции стран, входящих в эту организацию, в частности, Таджикистана, понимает, что у них там сейчас неспокойно. В этой связи надо делать это очень аккуратно", - отметил глава комитета.

По словам Калашникова, "вопрос очень сложный, серьезный, в первую очередь, он должен решаться тремя руководителями: Путиным, Алиевым и Пашиняном". "Если он выносится в первую очередь публично, это начинает попахивать больше политикой", - сказал Калашников.

Он отметил, что "инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, слава богу, пока мало и они происходят от эффекта исполнителя, а не от эффекта того, что кто-то на кого-то нападает там".

Ранее в четверг Пашинян предложил ОДКБ разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.

"Являясь членом ОДКБ, Армения, которая с 16 сентября станет председателем в организации, понимает свою ответственность, чтобы не создавать угрозы безопасности ОДКБ, не вовлекать страны-союзники в военные действия. Я официально исключаю какую-либо провокацию со стороны ВС Армении. Считаю, что для выяснения действительности взаимных обвинений со стороны Армении и Азербайджана одним из решений может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы", - сказал Пашинян на заседании правительства.

По его словам, в противном случае могут быть приемлемыми другие форматы, признанные международным сообществом, в том числе сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Paşinyanın KTMT missiyasının Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilməsi təklifinə reaksiya verib

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