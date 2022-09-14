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В Билясуваре простились с шехидом Мухаммедом Мамедовым

В Билясуваре простились с шехидом Мухаммедом Мамедовым Похоронен гизирь Азербайджанской армии Мухаммед Билал оглу Мамедов, героически погибший при предотвращении широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на различных направлениях государственной границы с Азербайджаном.
Карабах
14 сентября 2022 г. 22:54
В Билясуваре простились с шехидом Мухаммедом Мамедовым

Похоронен гизирь Азербайджанской армии Мухаммед Билал оглу Мамедов, героически погибший при предотвращении широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на различных направлениях государственной границы с Азербайджаном.

Как передает муганское бюро Report, шехид был похоронен в родном селе Агалыкенд Билясуварского района.

На похоронной церемонии приняли участие родственники шехида, представители руководства района, сотрудники правоохранительных органов, представители районной общественности, ветераны войны.

Тело шехида с почестями было предано земле.

Отметим, что М. Мамедов родился в 1995 году, служил в рядах Азербайджанской армии с июля 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid gizir Məhəmməd Məmmədov Biləsuvarda torpağa tapşırılıb

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