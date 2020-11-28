В Билясуваре простились с шехидом капитаном

В Билясуварском районе Азербайджана простились с погибшим во Второй Карабахской войне капитаном Эльчином Тагиевым.
Как сообщает муганское бюро Report, прощание с шехидом прошло в отцовском его доме в селе Захметабад Билясуварского района.
На церемонии прощания участвовали глава ИВ района Фаиг Гурбатов, представители общественности, жители села и близкие шехида.
По завершении церемонии прощания шехид капитан Эльчин Тагиев был с почестями похоронен на кладбище села Захметабад.
Капитан Эльчин Тагиев родился в 1989 году в селе Захметабад Билясуварского района.
Аллах рехмет элясин!