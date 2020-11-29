В Билясуваре похоронили шехида

В Билясувар был доставлено тело шехида Ализаде Наримана Нурахмед оглы, военнослужащего азербайджанской армии, погибшего за свободу наших земель в Отечественной войне.

В Билясувар был доставлено тело шехида Ализаде Наримана Нурахмед оглы, военнослужащего азербайджанской армии, погибшего за свободу наших земель в Отечественной войне.

Как сообщает муганское бюро Report, произошла церемония прощания с шехидом в доме, где он проживал.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, официальные лица Исполнительной власти Билясуварского района, а также представители общественности и жители района.

После церемонии прощания шехида похоронили в городском кладбище Билясувара.

Аллах рехмет элесин!