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В Билясуваре похоронили шехида

В Билясуваре похоронили шехида В Билясувар был доставлено тело шехида Ализаде Наримана Нурахмед оглы, военнослужащего азербайджанской армии, погибшего за свободу наших земель в Отечественной войне.
Карабах
29 ноября 2020 г. 17:49
В Билясуваре похоронили шехида

В Билясувар был доставлено тело шехида Ализаде Наримана Нурахмед оглы, военнослужащего азербайджанской армии, погибшего за свободу наших земель в Отечественной войне.

Как сообщает муганское бюро Report, произошла церемония прощания с шехидом в доме, где он проживал.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, официальные лица Исполнительной власти Билясуварского района, а также представители общественности и жители района.

После церемонии прощания шехида похоронили в городском кладбище Билясувара.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda şəhid əsgər dəfn edilib

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