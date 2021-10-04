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В Билясуваре почтили память шехидов Отечественной войны

В Билясуваре почтили память шехидов Отечественной войны В Билясуваре почтили память шехидов Отечественной войны Фариза Гусейнли и Османа Байрамова.
Карабах
4 октября 2021 г. 13:05
В Билясуваре почтили память шехидов Отечественной войны

В Билясуваре почтили память шехидов Отечественной войны Фариза Гусейнли и Османа Байрамова.

Как передает Муганское бюро Report, память шехида Фариза Гусейнли почтили в селе Аскерабад, шехида Османа Байрамова – в себе Агалыкенд.

На мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаик Гурбатов, руководители районных правоохранительных органов и жители района. Участники церемонии посетили дома, где жили шехиды, встретились с их родителями. На дома шехидов были установлены памятные доски. 

Фариз Гусейнли участвовал в Отечественной войне, сражался в боях в направлении села Талыш Тертерского района, Лачынского и Физулинского районов и героически погиб, отражая атаки противника. Похоронен 4 октября 2020 года на кладбище в селе Аскерабад.

Распоряжением президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Лачына".

Осман Байрамов участвовал в Отечественной войне и героически погиб в боях за Физули. Похоронен на кладбище в родном селе Агалыкенд.

Распоряжением президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

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