В Биласуваре предан земле шехид

В Биласуварском районе состоялись похороны военнослужащего Ганбарли Вусала Илькин оглу, ставшего шехидом в Отечественной войне.
Как передает муганское бюро Report, сначала в селе Гюняшли состоялась церемония прощания.
Затем Вусала Ганбарлы похоронили на кладбище в родном селе. На похоронах присутствовали близкие шехида, жители села и представители власти района. Трехцветный азербайджанский флаг, в который обернули гроб шехида, передали родственникам шехида.
Отметим, что Вусал Ганбарлы родился в 1995 году в селе Гюнешли Билясуварского района. Он добровольно отправился на Отечественную войну и около 2 месяцев считался пропавшим без вести.
Allah rəhmət eləsin!