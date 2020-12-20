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В Биласуваре предан земле шехид

В Биласуваре предан земле шехид В Биласуварском районе состоялись похороны военнослужащего Ганбарли Вусала Илькин оглу, ставшего шехидом в Отечественной войне
Карабах
20 декабря 2020 г. 22:15
В Биласуваре предан земле шехид

В Биласуварском районе состоялись похороны военнослужащего Ганбарли Вусала Илькин оглу, ставшего шехидом в Отечественной войне.

Как передает муганское бюро Report, сначала в селе Гюняшли состоялась церемония прощания.

Затем Вусала Ганбарлы похоронили на кладбище в родном селе. На похоронах присутствовали близкие шехида, жители села и представители власти района. Трехцветный азербайджанский флаг, в который обернули гроб шехида, передали родственникам шехида.

Отметим, что Вусал Ганбарлы родился в 1995 году в селе Гюнешли Билясуварского района. Он добровольно отправился на Отечественную войну и около 2 месяцев считался пропавшим без вести.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda şəhid dəfn olundu

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