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В Биласуваре почтили память курсанта, погибшего за 2 дня до победы

В Биласуваре почтили память курсанта, погибшего за 2 дня до победы В Биласуварском районе отметили день рождения шехида Отечественной войны, младшего лейтенанта Садига Наджафли
Карабах
23 июня 2021 г. 00:28
В Биласуваре почтили память курсанта, погибшего за 2 дня до победы

В Биласуварском районе отметили день рождения шехида Отечественной войны, младшего лейтенанта Садига Наджафли.

Как передает муганское бюро Report, церемония прошла перед могилой шехида.

В церемонии приняли участие близкие шехида, представители районной общественности и местные жители. К могиле Садига Наджафли были возложены цветы.

Отметим, что Садиг Нюсрят оглу Наджафли родился 22 июня 2000 года в селе Юхары Джюряли Биласуварского района. С 2017 года обучался в Высшей военной школе имени Гейдара Алиева. Был курсантом IV класса. В сентябре 2020 года в связи с началом Отечественной войны отправился на фронт в звании младшего лейтенанта.

С.Наджафли стал шехидом 6 ноября в ходе боев за Шушу. Был похоронен в Биласуварском районе.

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил С.Наджафли медалями "Отважный боец" и "За освобождение Шуши" (посмертно).

Аллах ряхмят елясин!

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Версия на азербайджанском языке Фото Biləsuvarda qələbədən 2 gün əvvəl şəhid olan kursantın doğum günü qeyd edilib

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