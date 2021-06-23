В Биласуваре почтили память курсанта, погибшего за 2 дня до победы

В Биласуварском районе отметили день рождения шехида Отечественной войны, младшего лейтенанта Садига Наджафли

В Биласуварском районе отметили день рождения шехида Отечественной войны, младшего лейтенанта Садига Наджафли.

Как передает муганское бюро Report, церемония прошла перед могилой шехида.

В церемонии приняли участие близкие шехида, представители районной общественности и местные жители. К могиле Садига Наджафли были возложены цветы.

Отметим, что Садиг Нюсрят оглу Наджафли родился 22 июня 2000 года в селе Юхары Джюряли Биласуварского района. С 2017 года обучался в Высшей военной школе имени Гейдара Алиева. Был курсантом IV класса. В сентябре 2020 года в связи с началом Отечественной войны отправился на фронт в звании младшего лейтенанта.

С.Наджафли стал шехидом 6 ноября в ходе боев за Шушу. Был похоронен в Биласуварском районе.

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил С.Наджафли медалями "Отважный боец" и "За освобождение Шуши" (посмертно).

Аллах ряхмят елясин!