В Бейлагане прощаются с шехидом Азербайджанской армии

Тело военнослужащего ВС Азербайджана прапорщика Ягублу Фармана Тельман оглу, ставшего шехидом в результате обстрела вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, было передано семье.

Тело военнослужащего ВС Азербайджана прапорщика Ягублу Фармана Тельман оглу, ставшего шехидом в результате обстрела вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, было передано семье.

Как сообщает Карабахский центр Report, в церемонии прощания, наряду с членами личного состава воинской части, в которой служил шехид, принимают участие родственники Ф.Ягублу, руководство района, представители общественности.

После завершения церемонии прощания шехида похоронят в родном поселке.

Фарман Ягублу родился в 1993 году в поселке Гахраманлы Бейлаганского района. Участвовавший в Отечественной войне Фарман Ягублу за проявленный героизм был награжден медалью "За освобождение Кельбаджара".

Фарман Ягублу не был женат и был единственным сыном в семье, кроме него в семье 2 сестры.

Отец покойного военнослужащего Тельман Ягублу стал шехидом в 1994 году, во время Первой Карабахской войны.