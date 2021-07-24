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В Бейлагане прощаются с шехидом Азербайджанской армии

В Бейлагане прощаются с шехидом Азербайджанской армии Тело военнослужащего ВС Азербайджана прапорщика Ягублу Фармана Тельман оглу, ставшего шехидом в результате обстрела вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, было передано семье.
Карабах
24 июля 2021 г. 11:53
В Бейлагане прощаются с шехидом Азербайджанской армии

Тело военнослужащего ВС Азербайджана прапорщика Ягублу Фармана Тельман оглу, ставшего шехидом в результате обстрела вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района, было передано семье.

Как сообщает Карабахский центр Report, в церемонии прощания, наряду с членами личного состава воинской части, в которой служил шехид, принимают участие родственники Ф.Ягублу, руководство района, представители общественности.

После завершения церемонии прощания шехида похоронят в родном поселке.

Фарман Ягублу родился в 1993 году в поселке Гахраманлы Бейлаганского района. Участвовавший в Отечественной войне Фарман Ягублу за проявленный героизм был награжден медалью "За освобождение Кельбаджара".

Фарман Ягублу не был женат и был единственным сыном в семье, кроме него в семье 2 сестры.

Отец покойного военнослужащего Тельман Ягублу стал шехидом в 1994 году, во время Первой Карабахской войны.

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Версия на английском языке Farewell ceremony for martyr of Azerbaijani Army held
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdə şəhid olan giziri ilə vida mərasimi keçirilir

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