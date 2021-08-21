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В Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны

В Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны В Бинагадинском районе Баку торжественно открыли родник памяти шехида Отечественной войны Гусейнова Ровшана Кязым оглу.
Карабах
21 августа 2021 г. 15:33
В Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны

В Бинагадинском районе Баку торжественно открыли родник памяти шехида Отечественной войны Гусейнова Ровшана Кязым оглу.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семьи шехида, сотрудники Исполнительной власти района, Бинагадинского районного отделения госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, члены партии "Ени Азербайджан" и другие представители общественности.

Р.Гусейнов погиб 23 октября 2020 года в ходе боев на территории села Кюрдляр Физулинского района. Шехид похоронен 25 октября 2020 года в Баку. Он был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Физули".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha bir şəhidin xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub

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