В Баку открыт родник в память о шехиде Отечественной войны

В Бинагадинском районе Баку торжественно открыли родник памяти шехида Отечественной войны Гусейнова Ровшана Кязым оглу.

В Бинагадинском районе Баку торжественно открыли родник памяти шехида Отечественной войны Гусейнова Ровшана Кязым оглу.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие члены семьи шехида, сотрудники Исполнительной власти района, Бинагадинского районного отделения госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, члены партии "Ени Азербайджан" и другие представители общественности.

Р.Гусейнов погиб 23 октября 2020 года в ходе боев на территории села Кюрдляр Физулинского района. Шехид похоронен 25 октября 2020 года в Баку. Он был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Физули".