В Баку состоялась презентация книги "Скрытые семена смерти"

В Баку состоялась презентация книги "Скрытые семена смерти", опубликованная международным журналом "ИРС".

В Баку состоялась презентация книги "Скрытые семена смерти", опубликованная международным журналом "ИРС".

Как передает Report, мероприятие было приурочено к Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"4 апреля для мирового сообщества и печальный день, и одновременно день гордости. Печальный, потому что число жертв мин каждый день растет, но в то же время день гордости, потому что все больше число людей, которые пытаются бороться с этой проблемой", - сказал заместитель руководителя Межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Султан Гаджиев, открывая мероприятие.

По словам Гаджиева, одной из приоритетных целей Азербайджана на данный момент является разминирование освобожденных территорий: "Насколько бы сложной задачей это не было бы, я верю, что мы преодолеем эту проблему".

С.Гаджиев подчеркнул, что книга "Скрытые семена смерти" поможет осветить на международном уровне проблему, с которой борется Азербайджан.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев отметил, что презентация данной книги является своевременной.

По словам Рзаева, книга отражает все ужасы, с которыми сталкивается Азербайджан на пути восстановления территорий: "Наша страна имеет болезненный опыт в отношении мин. Конфликт с Арменией уже закончился, но по сей день люди подрываются на минах, заложенных ими".

В заключение Фариз Рзаев выразил надежду на то, что эта книга сыграет важную роль для донесения правды на международной арене для тех, кто действительно заинтересован в помощи Азербайджану.