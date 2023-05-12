В Баку состоялась презентация книги, посвященной минной опасности

Сегодня в Бакинской высшей школы нефти состоялась презентация книги руководителя международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун - "Возрожденная земля" (Breaking Ground), переведенной на азербайджанский язык.

Сегодня в Бакинской высшей школы нефти состоялась презентация книги руководителя международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун - "Возрожденная земля" (Breaking Ground), переведенной на азербайджанский язык.

Как передает Report, в мероприятии принимали участие председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов, ректор университета Эльмар Гасымов и другие.

Было отмечено, что книга "Возрожденная земля" повествует о минном терроре в странах, пострадавших от войны.

"Гражданские лица и международное сообщество не должны закрывать глаза на минную проблему. Мины, закопанные в землю, являются семенами ненависти и злобы. И наша задача, как организации "Корни мира",- бороться с этой ненавистью",- сказала Хайди Кун, выступая на мероприятии.

Х.Кун также подчеркнула, что выражает солидарность с матерями жертв мин, подорвавшихся в Карабахе и в мире.

"Мы, как глобальное сообщество, обладаем как разрушительной, так и творческой силой, в связи с чем мы должны совместно бороться с минной проблемой",- добавила она.

В конце мероприятия Хайди Кун посадила на территории школы нефти оливковое дерево, символизирующее мир.