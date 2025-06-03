В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Сахилем Ибрагимовым

Состоялась церемония прощания с Сахилем Ибрагимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Состоялась церемония прощания с Сахилем Ибрагимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, представители государства и общественности.

После церемонии прощания останки Сахиля Ибрагимова будут перезахоронены на кладбище в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

Отметим, что Сахиль Нуреддин оглу Ибрагимов родился 23 июля 1970 года в селе Чивинли Амасийского района Армении. Он пропал без вести в селе Мехмана Агдеринского района.

Фото: Мирджавид Эминоглу