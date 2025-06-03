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В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Сахилем Ибрагимовым

В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Сахилем Ибрагимовым Состоялась церемония прощания с Сахилем Ибрагимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Карабах
3 июня 2025 г. 11:28
В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Сахилем Ибрагимовым

Состоялась церемония прощания с Сахилем Ибрагимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, представители государства и общественности.

После церемонии прощания останки Сахиля Ибрагимова будут перезахоронены на кладбище в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

Отметим, что Сахиль Нуреддин оглу Ибрагимов родился 23 июля 1970 года в селе Чивинли Амасийского района Армении. Он пропал без вести в селе Мехмана Агдеринского района.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sahil İbrahimov dəfn olunub - YENİLƏNİB

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