В Баку проходит парад Победы

На площади "Азадлыг" в Баку проходит военный парад, посвященный победе в Отечественной войне

На площади "Азадлыг" в Баку проходит военный парад, посвященный победе в Отечественной войне.

Как сообщает Report, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в параде Победы.

На параде примут участие более 3 000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

Военнослужащие Вооруженных сил Турции прошествуют на параде.

На параде также будет продемонстрирована часть трофейной боевой добычи, захваченной азербайджанской армией во время Великой Отечественной войны.