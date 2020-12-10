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В Баку проходит парад Победы

В Баку проходит парад Победы На площади "Азадлыг" в Баку проходит военный парад, посвященный победе в Отечественной войне
Карабах
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10 декабря 2020 г. 12:50
В Баку проходит парад Победы
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На площади "Азадлыг" в Баку проходит военный парад, посвященный победе в Отечественной войне.

Как сообщает Report, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в параде Победы.

На параде примут участие более 3 000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

Военнослужащие Вооруженных сил Турции прошествуют на параде.

На параде также будет продемонстрирована часть трофейной боевой добычи, захваченной азербайджанской армией во время Великой Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Zəfər paradı başlayıb

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