В Баку продолжится суд над 13 армянскими террористами

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьеже

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьежевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егизаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как передает Report, на суде под председательством Азада Меджидова ожидается оглашение обвинительного заключения и допрос обвиняемых.