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В Баку открыта мемориальная доска в память о шехидах

В Баку открыта мемориальная доска в память о шехидах В Хатаинском районе Баку во дворе средней школы №59 открылась мемориальная доска в память о шехидах первой и второй карабахских войн. Мемориальные доски открылись в честь Национального героя Багирова Тахира Аминага оглу, полковника-лейтенанта Рамалданова
Карабах
27 октября 2021 г. 14:01
В Баку открыта мемориальная доска в память о шехидах

В Хатаинском районе Баку во дворе средней школы №59 открылась мемориальная доска в память о шехидах первой и второй карабахских войн. Мемориальные доски открылись в честь Национального героя Багирова Тахира Аминага оглу, полковника-лейтенанта Рамалданова Бабека Мейведдин оглу, лейтенанта Ярахмедова Вугара Рзахан оглу, Алиева Дениса Александровича, Агаларлы Тогрула Дашгын оглу, Исмайлова Орхана Зохраб оглу и Умудлу Эльмира Пярвиз оглу.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Исполнительной власти Хатаинского района, члены семей, близкие шехидов, представители общественности.

На мероприятии была почтена память шехидов, отдавших жизни ради территориальной целостности Азербайджана. Выступавшие поделились воспоминаниями о шехидах, рассказали об их боевом пути.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şəhidlərin xatirə lövhəsi açılıb

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