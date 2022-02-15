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В Баку идет подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Баку идет подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида В Хатаинском районе Баку, в парке, где расположен памятник "Крик матери", начались подготовительные работы в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Карабах
15 февраля 2022 г. 14:52
В Баку идет подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Хатаинском районе Баку, в парке, где расположен памятник "Крик матери", начались подготовительные работы в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в парке ведутся работы по благоустройству, уборке, высаживаются новые цветы.

Заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что на территории будут высажены декоративные деревья и кустарники, а также сезонные цветы: "Как обычно, в этом году вдоль проспекта Ходжалы на фасадах зданий планируется разместить баннеры, посвященные геноциду. В настоящее время проверяются системы освещения и устраняются недостатки. Работы будут завершены в ближайшее время".

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе около 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

В 1994 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис принял специальное постановление и 26 февраля было объявлено Днем Ходжалинского геноцида и национального траура.

В Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида установлен памятник "Крик матери".

ФОТО: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb

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