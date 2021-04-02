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В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"

В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер" Сегодня в Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", используемых Арменией против Азербайджана в ходе Отечественной войны
Карабах
2 апреля 2021 г. 09:41
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
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В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", которые Армения использовала против Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, обломки ракет "Искандер" демонстрируются Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на территории ОАО "Азерландшафт".

ANAMA с декабря 2020 года занимается разминированием и обезвреживанием боеприпасов в освобожденном от оккупации городе Шуше. В ходе операций по очистке территорий, проведенных сотрудниками Агентства до 15 марта 2021 года, в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет.

Экс-президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Никол Пашинян и бывший главный военный инспектор Минобороны Армении Мовсес Акопян утверждали, что в ходе 44-дневной войны Армения использовала против Азербайджана ракетный комплекс "Искандер". В последние дни эта тема вновь актуализировалась в армянских СМИ и стала темой обсуждений, в соцсетях появились видео с запуском ракеты.

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Версия на английском языке ФотоDebris of Iskander missiles on display in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “İskəndər” raketlərinin qalıqları nümayiş etdirilir

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