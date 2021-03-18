В Азыхской пещере вновь проведут археологические исследования

Планируется проведение новых археологических исследований исторических памятников на освобожденных территориях, в том числе в Азыхской пещере.

Планируется проведение новых археологических исследований исторических памятников на освобожденных территориях, в том числе в Азыхской пещере.

Доктор исторических наук, профессор, археолог Асадулла Джафаров сообщил посетившей освобожденный от оккупации Ходжавендский район съемочной группе Report, что в этих исследованиях примут участие и иностранные ученые, которые будут приглашены в Азербайджан.

А.Джафаров сказал, что в Ходжавендском районе находятся Азыхская и Тагларская пещеры, являющиеся археологическими памятниками мирового значения: “В Азыхской пещере также обнаружены следы очагов, датируемые периодом 700 тыс. лет назад. Эти очаги окружены снаружи камнями. Найденные в пещере 5 очагов свидетельствуют о том, что люди использовали огонь не только для приготовления пищи, но и хранили его”.

Житель села Туг Ходжавендского района Рамиз Джахангиров, ставший свидетелем исследований в пещере Азых, говорит, что инициативу проведения исследований в пещере выдвинул его отец Башир Джахангиров: “Мой отец неоднократно обращался с письмами в Академию наук и Институт истории. В результате археологи провели исследования в Азыхской пещере".

В 1960 году экспедиция под руководством азербайджанского археолога Мамедали Гусейнова обнаружила пещеру Азых.

В 1968 году в результате длительных раскопок М.Гусейнова в Азыхской пещере была обнаружена нижняя челюсть человека неандертальского типа.

После исследований находки выяснилось, что она имеет многовековую историю (350-400 тыс. лет).

Пещера расположена на высоте 900 метров над уровнем моря.