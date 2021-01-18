В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина сирийского происхождения Кегарта Ованесяна, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина сирийского происхождения Кегарта Ованесяна, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает Report, в его отношении было подано представление в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Представление будет рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахлы Сулеймановой.

К.Ованесяну предъявлены обвинения по статьям 228.3 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств группой лиц по предварительному сговору и при повторном совершении), 279.2 и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц или организованной группой, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия, либо с угрозой применения такого насилия) УК.