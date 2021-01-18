О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело

В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина сирийского происхождения Кегарта Ованесяна, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.
Карабах
18 января 2021 г. 18:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина сирийского происхождения Кегарта Ованесяна, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает Report, в его отношении было подано представление в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Представление будет рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахлы Сулеймановой.

К.Ованесяну предъявлены обвинения по статьям 228.3 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств группой лиц по предварительному сговору и при повторном совершении), 279.2 и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц или организованной группой, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия, либо с угрозой применения такого насилия) УК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir erməni terrorçu barəsində cinayət işi başlanıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi