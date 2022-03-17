В Азербайджане снят фильм в ответ на ложные утверждения армянских историков

Общественное объединение Центр анализа медиа представило фильм "Священное наследие" ("Müqəddəs irs"), посвященный селу Туг Ходжавендского района Азербайджана.

Общественное объединение Центр анализа медиа представило фильм "Священное наследие" ("Müqəddəs irs"), посвященный селу Туг Ходжавендского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Центре, фильм был снят в ответ на ложные утверждения армянских историков и их зарубежных покровителей.

Фильм снят в результате совместного сотрудничества Общественного объединения Центр анализа медиа и телеканала CBC.

Автором идеи фильма является гендиректор CBC Вугар Халилов, редактором - Аяз Мирзоев, режиссером - Зяка Гулиев.

В рамках проекта съемочная группа посетила село Туг Ходжавендского района, засняла древние албанские храмы, а также совершенные армянами фальсификации. В фильме отражены мнения как историков, так и религиозных деятелей по поводу этих фальсификаций, а также представлена информация об азербайджано-албанских семьях, проживавших в селе Туг с древних времен.