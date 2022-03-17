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В Азербайджане снят фильм в ответ на ложные утверждения армянских историков

В Азербайджане снят фильм в ответ на ложные утверждения армянских историков Общественное объединение Центр анализа медиа представило фильм "Священное наследие" ("Müqəddəs irs"), посвященный селу Туг Ходжавендского района Азербайджана.
Карабах
17 марта 2022 г. 18:28
В Азербайджане снят фильм в ответ на ложные утверждения армянских историков

Общественное объединение Центр анализа медиа представило фильм "Священное наследие" ("Müqəddəs irs"), посвященный селу Туг Ходжавендского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Центре, фильм был снят в ответ на ложные утверждения армянских историков и их зарубежных покровителей.

Фильм снят в результате совместного сотрудничества Общественного объединения Центр анализа медиа и телеканала CBC.

Автором идеи фильма является гендиректор CBC Вугар Халилов, редактором - Аяз Мирзоев, режиссером - Зяка Гулиев.

В рамках проекта съемочная группа посетила село Туг Ходжавендского района, засняла древние албанские храмы, а также совершенные армянами фальсификации. В фильме отражены мнения как историков, так и религиозных деятелей по поводу этих фальсификаций, а также представлена информация об азербайджано-албанских семьях, проживавших в селе Туг с древних времен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErməni tarixçiləri və onların havadarlarının saxta iddialarına qarşı film hazırlanıb

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