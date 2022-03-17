В Азербайджане снят фильм в ответ на ложные утверждения армянских историков

Общественное объединение Центр анализа медиа представило фильм "Священное наследие" ("Müqəddəs irs"), посвященный селу Туг Ходжавендского района Азербайджана.
Как сообщили Report в Центре, фильм был снят в ответ на ложные утверждения армянских историков и их зарубежных покровителей.
Фильм снят в результате совместного сотрудничества Общественного объединения Центр анализа медиа и телеканала CBC.
Автором идеи фильма является гендиректор CBC Вугар Халилов, редактором - Аяз Мирзоев, режиссером - Зяка Гулиев.
В рамках проекта съемочная группа посетила село Туг Ходжавендского района, засняла древние албанские храмы, а также совершенные армянами фальсификации. В фильме отражены мнения как историков, так и религиозных деятелей по поводу этих фальсификаций, а также представлена информация об азербайджано-албанских семьях, проживавших в селе Туг с древних времен.