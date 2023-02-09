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В Азербайджане подготовят мобильное приложение и электронную карту города Шуша

В Азербайджане подготовят мобильное приложение и электронную карту города Шуша В Азербайджане в этом году будут подготовлены мобильное приложение и электронная карта города Шуша.
Карабах
9 февраля 2023 г. 15:50
В Азербайджане подготовят мобильное приложение и электронную карту города Шуша

В Азербайджане в этом году будут подготовлены мобильное приложение и электронная карта города Шуша.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном премьер-министром Али Асадовым плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Согласно плану мероприятий, в течение года также планируется создание интернет-ресурсов и картографических материалов, подготовка почтовых марок и памятных значков, создание портала "Столица тюркского мира - Шуша".

Исполнительными органами назначены министерство цифрового развития и транспорта, министерство культуры и Управление государственного заповедника города Шуша

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Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhərinin elektron xəritəsi və mobil tətbiqi hazırlanacaq

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