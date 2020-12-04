В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания

В Азербайджане состоялась минута молчания в связи со специальным днем почитания памяти шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне.
Как передает Report, память шехидов Отечественной войны, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, почтили по всей территории страны минутой молчания в 12:00.
Во время минуты молчания приостановилось движение транспорта и пешеходов. Раздались сигналы причаленных в Бакинском морском порту кораблей и автомобилей на дорогах столицы.
Кроме того, во всех религиозных святилищах (мечети, церкви, синагоги) проводятся церемонии почитания памяти в честь шехидов.
Да упокоит Аллах души всех шехидов и дарует выздоровление раненым!