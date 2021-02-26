О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
Карабах
26 февраля 2021 г. 17:10
В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в 17:00 на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов.

В то же время автомобили дали сигналы, а суда и поезда – гудки.

В Баку и других городах и районах, поселках, селах, диппредставительствах Азербайджана в зарубежных странах был приспущен государственный флаг.

Сегодня 29-ая годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi