В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны

В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Report, память шехидов была почтена минутой молчания в 12.00.

Движение всех транспортных средств на улицах было приостановлено.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.

Также вечером ряд зданий, в том числе здания Центра Гейдара Алиева и Flame Towers, будут освещены цветами флага Азербайджана. Общественное объединение “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные структуры Исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране, а также будут проводиться памятные мероприятия за пределами нашей страны.