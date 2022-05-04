В Азербайджане будут подготовлены генпланы освобожденных сел

"В каждом освобожденном районе уже стартовали работы по восстановлению сел. Общественность недавно была проинформирована об этом. Мы будем планово восстанавливать и села".

"В каждом освобожденном районе уже стартовали работы по восстановлению сел. Общественность недавно была проинформирована об этом. Мы будем планово восстанавливать и села".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая 4 мая в видеоформате Вахида Гаджиева в связи с назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Каждое создаваемое, восстанавливаемое село должно иметь генеральный план, и в настоящее время разрабатываются генпланы", - добавил глава государства.