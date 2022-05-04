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В Азербайджане будут подготовлены генпланы освобожденных сел

В Азербайджане будут подготовлены генпланы освобожденных сел "В каждом освобожденном районе уже стартовали работы по восстановлению сел. Общественность недавно была проинформирована об этом. Мы будем планово восстанавливать и села".
Карабах
4 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане будут подготовлены генпланы освобожденных сел

"В каждом освобожденном районе уже стартовали работы по восстановлению сел. Общественность недавно была проинформирована об этом. Мы будем планово восстанавливать и села".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая 4 мая в видеоформате Вахида Гаджиева в связи с назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Каждое создаваемое, восстанавливаемое село должно иметь генеральный план, и в настоящее время разрабатываются генпланы", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Master plans of Azerbaijan's liberated villages to be prepared
Версия на азербайджанском языке Azad edilən kəndlərin baş planları hazırlanacaq

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