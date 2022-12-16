В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян

В центре Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Дилары Алиевой будет создан телефон горячей линии для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе.

В центре Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Дилары Алиевой будет создан телефон горячей линии для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудница центра Дилара Эфендиева.

По ее словам, такое решение они приняли с учетом большого числа обращений от карабахских армян.

Эфендиева обратилась к армянским жителям Ханкенди с призывом не бояться репрессий со стороны сепаратистов и наладить контакт с азербайджанской стороной.

"Несмотря на бесчинства армянских сепаратистов в Карабахе и попытки "государственного министра" преступного режима в Карабахе Рубена Варданяна оказать давление на местных жителей и не допустить их контакта с азербайджанскими правозащитниками, количество звонков значительно увеличилось по сравнению с предыдущими днями", - подчеркнула Эфендиева.