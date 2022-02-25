В Азербайджан из Турции прибыла бригада врачей для обследования ветеранов войны

24 февраля в Азербайджан прибыла бригада врачей одной из крупнейших больниц Турции - VM Medical Park.

24 февраля в Азербайджан прибыла бригада врачей одной из крупнейших больниц Турции - VM Medical Park.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Среди них - нейрохирург, пластический хирург и детский гематолог.

Врачи осмотрели 20 ветеранов войны, вернувшихся в страну после успешного завершения лечения в Турции и одного ребенка из семьи шехида. Операции азербайджанским ветеранам в Турции проводились этими же врачами.

С февраля 2021 года Фонд "YAŞAT" на основании заключения врачей направляет на лечение в Турцию ветеранов Отечественной войны. На сегодняшний день 165 ветеранов были прооперированы и прошли лечение в различных больницах Турции, 119 из них вернулись в страну после завершения лечения. В настоящее время на лечении в Турции остаются 46 тяжелораненых ветеранов.