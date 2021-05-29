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Число погибших в Карабахе военных Армении превысило 5 300

Число погибших в Карабахе военных Армении превысило 5 300 С 27 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года включительно, проведена судебно-медицинская экспертиза тел и останков 3 753 погибших военнослужащих
Карабах
29 мая 2021 г. 08:57
Число погибших в Карабахе военных Армении превысило 5 300

С 27 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года включительно, проведена судебно-медицинская экспертиза тел и останков 3 753 погибших военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Армении.

По состоянию на 25 мая не исследованы 48 образцов, изъятых из тел и останков погибших военнослужащих, которые включены в вышеуказанную цифру 3 753.

Отметим, что в результате проведенных поисковых работ общее число найденных или переданных азербайджанской стороной тел составляет 1 557.

Напомним, вице-спикер Тигран Авинян заявил в Национальном Собрании Армении, что число погибших в 44-дневной войне не превысит 4 000 тысяч.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müharibə itkilərinin sayı 5 300 nəfəri ötdü

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