О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении заявили о количестве погибших в войне

В Армении заявили о количестве погибших в войне Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.
Карабах
254
2 января 2021 г. 21:53
В Армении заявили о количестве погибших в войне

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пресс-секретарь заявила в Facebook.

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3 330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1 441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", - написала Никогосян.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Освобожденное от оккупации зангиланское село Ребенд
Освобожденное от оккупации зангиланское село Ребенд
2 января 2021 г. 17:51
В Джалилабаде простились с шехидом - военнослужащим Азербайджанской армии
В Джалилабаде простились с шехидом - военнослужащим Азербайджанской армии
2 января 2021 г. 17:32
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Малаткешин Зангиланского района
ВидеоВидеокадры из села Малаткешин Зангиланского района
1 января 2021 г. 18:33
Скончался 39-летний мужчина, подорвавшийся на мине в Физули
Скончался 39-летний мужчина, подорвавшийся на мине в Физули
1 января 2021 г. 18:15
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57
Ильхам Алиев: Если кто-то в Армении живет реваншистскими настроениями, то совершает большую ошибку
Ильхам Алиев: Если кто-то в Армении живет реваншистскими настроениями, то совершает большую ошибку
1 января 2021 г. 01:02
Президент: Мы в одиночку противостояли Армении и ее покровителям
Президент: Мы в одиночку противостояли Армении и ее покровителям
1 января 2021 г. 00:50
Президент Азербайджана: Армения была лишена возможных доходов
Президент Азербайджана: Армения была лишена возможных доходов
1 января 2021 г. 00:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi