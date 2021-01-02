В Армении заявили о количестве погибших в войне

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пресс-секретарь заявила в Facebook.

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3 330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1 441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", - написала Никогосян.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.