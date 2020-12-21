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В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе

В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе В Армении возбуждено 882 уголовных дела по расследованию противоправных действий, совершенных как военным командованием, так и политическим руководством во время Второй Карабахской войны.
Карабах
21 декабря 2020 г. 18:25
В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе

В Армении возбуждено 882 уголовных дела по расследованию противоправных действий, совершенных как военным командованием, так и политическим руководством во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, расследованиями занимаются Специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент Службы нацбезопасности.

Обвинения предъявлены десяткам людей.

В поле зрения Генпрокуратуры и следственных структур также попали репортажи "известного российского журналиста" (скорее всего, имеется в виду автор телеграм-канала Wargonzo Семен Пегов – ред.), запись телефонного разговора главы сепаратистского режима Араика Арутюняна, интервью бывшего командующего Армией обороны Самвела Бабаяна, вышедшее в эфир 12 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Ermənistanda 900-ə yaxın cinayət işi açılıb

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