В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе

В Армении заведено около 900 уголовных дел в с вязи с поражением в Карабахе

В Армении возбуждено 882 уголовных дела по расследованию противоправных действий, совершенных как военным командованием, так и политическим руководством во время Второй Карабахской войны.

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В Армении возбуждено 882 уголовных дела по расследованию противоправных действий, совершенных как военным командованием, так и политическим руководством во время Второй Карабахской войны. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, расследованиями занимаются Специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент Службы нацбезопасности. Обвинения предъявлены десяткам людей. В поле зрения Генпрокуратуры и следственных структур также попали репортажи "известного российского журналиста" (скорее всего, имеется в виду автор телеграм-канала Wargonzo Семен Пегов – ред.), запись телефонного разговора главы сепаратистского режима Араика Арутюняна, интервью бывшего командующего Армией обороны Самвела Бабаяна, вышедшее в эфир 12 декабря. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Ermənistanda 900-ə yaxın cinayət işi açılıb