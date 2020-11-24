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В Армении умер еще один генерал - убийца мирных азербайджанских жителей

В Армении умер еще один генерал - убийца мирных азербайджанских жителей "Сердце" армянского палача не выдержало победы Азербайджанской армии
Карабах
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24 ноября 2020 г. 14:28
В Армении умер еще один генерал - убийца мирных азербайджанских жителей
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В Армении в возрасте 67 лет умер активный участник оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих территорий, убийца мирных азербайджанцев Аствацатур Петросян.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армении", об этом написал на своей странице в Facebook его сын Сипан Петросян.

А.Петросян был председателем общественной организации "Союз орлов-смертников", активно вовлеченной в процесс оккупации территорий Азербайджана.

В 1992-200 гг. был заместителем министра обороны Армении. В 1996 году получил звание генерал-майора. Также работал заместителем начальника спасательной службы МЧС.

По словам близких, "сердце" армянского палача не выдержало победы Азербайджанской армии во Второй Карабахской войне и возвращения Азербайджану территорий, остававшихся долгое время под армянской оккупацией, позорной капитуляции Армении, разгромного поражения армянской армии.

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Версия на английском языке Armenian general who killed peaceful Azerbaijanis in Karabakh dies
Версия на азербайджанском языке Qarabağda dinc azərbaycanlıları qətlə yetirən daha bir erməni generalı öldü

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