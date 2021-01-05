В Армении подтвердили об увеличении своих потерь в войне

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в своем Facebook министр написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3 360 погибших военнослужащих. Проведено также более 2 500 судебно-генетических экспертиз.

По его словам, правительство Армении еще в 2018 году закупило пока что единственный используемый в стране генетический анализатор. С его помощью удалось идентифицировать тела 461 погибшего.

"Второй подобный анализатор уже в Армении, и в ближайшие дни он начнет работать. До запуска этого оборудования судебно-генетическая идентификация проводилась с помощью старых и неточных устройств", - отмечает министр.