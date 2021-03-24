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В Армении объявлено количество инвалидов Карабахской войны

В Армении объявлено количество инвалидов Карабахской войны Порядка 1 000 военнослужащих получили различные степени инвалидности после войны в Карабахе
Карабах
24 марта 2021 г. 20:45
В Армении объявлено количество инвалидов Карабахской войны

Порядка 1 000 военнослужащих получили различные степени инвалидности после войны в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в парламенте министр труда и по социальным вопросам Месроп Аракелян.

Министр заявил, что на данный момент медико-социальная экспертиза раненых в ходе войны в Карабахе военнослужащих находится на заключительном этапе и уже есть предварительная картина. Так, тяжелые ранения (1 и 2 степень инвалидности) получили около 500 граждан, из которых 1-ю степень - порядка 150 человек. В протезировании нуждаются около 120. Также 500 человек получили более легкие ранения и получат 3-ю степень инвалидности.

"В целом, на данный момент мы предоставили степень инвалидности порядка 1 000 гражданам", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müharibə əlillərinin sayını açıqladı

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