В Армении начался траур в связи с военными потерями

С этого дня в Армении стартовал трехдневный траур в связи с погибшими в ходе боевых операций в Нагорном Карабахе

С этого дня в Армении стартовал трехдневный траур в связи с погибшими в ходе боевых операций в Нагорном Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на иностранную прессу.

Ранее в пресс-службе правительства сообщали, что в субботу траурное шествие пройдет от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур". Траурное шествие возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

Кроме того, отдельное шествие, которое начнется на площади Свободы, до Ераблура намерены провести сторонники оппозиции. Они возлагают на Пашиняна ответственность за поражение в войне. Их лидеры также заявили, что не допустят участия премьер-министра в траурных мероприятиях. Это создает определенную напряженность и возможность стычек между оппозиционерами и полицией.