В акции на дороге Ханкенди-Лачын принимают участие и представители местной русской общины

В карабахском экономическом районе Азербайджана вместе с экоактивистами скандируют лозунги представители местной русской общины, прибывшие на территорию проведения акции на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных

Представители местной русской общины принимают участие в акции на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, они вместе с протестующими скандировали: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Представители местной русской общины сообщили, что основной целью их участия в акции является поддержка экоактивистов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 52-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.