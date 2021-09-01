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В Агдаше увековечена память шехида Отечественной войны

В Агдаше увековечена память шехида Отечественной войны В Агдашском районе увековечена память шехида Отечественной войны
Карабах
1 сентября 2021 г. 22:16
В Агдаше увековечена память шехида Отечественной войны

В Агдашском районе увековечена память шехида Отечественной войны.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, состоялось открытие родника имени шехида Юсифа Элтон оглу Набиева.

В церемонии открытия приняли участие члены его семьи, боевые товарищи, представители общественности района, жители села, а также коллектив школы, в которой учился Ю.Набиев.

Юсиф Набиев родился в 2002 году в селе Ашагы Зейнаддин Татылар Агдашского района. Когда началась Отечественная война, он был призван на срочную действительную военную службу. Уничтожив значительное количество техники противника, 8 октября Ю.Набиев пал шехидом в боях на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями ”За Родину“ и ”За освобождение Физули".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda Vətən müharibəsi şəhidinin xatirəsi əbədiləşdirilib

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