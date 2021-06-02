В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, орг

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Агдамского района введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения.

Командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия воинских частей и пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Отметим, что в целях организации и несения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Строительство новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.