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В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО

В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, орг
Карабах
2 июня 2021 г. 17:10
В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
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Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Агдамского района введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения.

Командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия воинских частей и пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Отметим, что в целях организации и несения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Строительство новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоNew military units opened in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda yeni hərbi hissələr fəaliyyətə başlayıb - VİDEO

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