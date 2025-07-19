В Агдамском промпарке запущено производство табачных изделий, продукция экспортируется за рубеж

В Агдамском промышленном парке запущено предприятие по производству табачных изделий, продукция которого экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак.

В Агдамском промышленном парке запущено предприятие по производству табачных изделий, продукция которого экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме заявил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымлы.

По его словам, предприятие, в открытии которого президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июля принял участие, стало 99-м действующим предприятием в промышленных зонах страны.

"Инвестиции в проект превысили 58 млн манатов. Предприятие, специализирующееся на производстве табачных изделий, оснащено девятью производственными линиями, на которых используются технологии из Германии, Италии и Великобритании. Годовая мощность предприятия - 20 млрд ед. сигарет. Здесь трудятся около 400 человек, преимущественно жители Агдама и соседних районов. Продукция экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак", - отметил Кязымлы.

Представитель агентства подчеркнул, что Агдамский промышленный парк создан согласно указу президента от 28 мая 2021 года и является вторым по числу резидентов после Сумгайытского химпромпарка. В Агдамский парк уже инвестировано свыше 121 млн манатов, создано более 650 постоянных рабочих мест.

"В настоящее время в Агдамском промпарке функционируют 10 предприятий, продолжается строительство еще 7, а по 16 ведутся проектные работы. Более 70% территории парка уже передано в пользование предпринимателям. В промышленном парке предпринимателями до настоящего времени реализовано продукции на сумму более 471 млн манатов, из которых продукция на 17,7 млн манатов была направлена на экспорт", - добавил Кязымлы.